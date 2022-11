Navigazione SENZA RISCHI? La soluzione è CyberGhost VPN

Scegliere di navigare senza rischi con una buona protezione software non è solo intelligente, ma anche obbligatorio. Questo perché il Web sta diventando sempre più pericoloso e i nostri dati sono costantemente registrati e monitorati se non da cybercriminali, sicuramente da tracker o aziende commerciali. Perciò hai bisogno di CyberGhost VPN.

Si tratta di un potente provider in grado di trasformare la tua navigazione online facile da monitorare in anonima al 100%. Non si tratta di magia, ma del suo tunnel crittografato con protezione AES a 256 bit di livello militare. Insieme anche diversi protocolli uniti a split tunneling e kill switch.

Quest’ultima è una funzionalità che blocca la connessione quando CyberGhost VPN, per qualsiasi motivo, si disattiva. Capirai bene che si tratta di una soluzione fondamentale perché ti eviterà di navigare online senza protezione. In questo modo, non riuscendo ad accedere a internet saprai che dovrai riattivare il servizio.

CyberGhost VPN mette al primo posto la tua sicurezza

CyberGhost VPN non solo ti protegge dalle minacce del Web, ma è anche un provider senza rischi. Sarai felice di sapere che non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza. Ciò significa che non condividerà mai i tuoi dati con occhi indiscreti, nemmeno se si tratta di ISP o di enti governativi.

La sua politica No-Log è molto rigida. Questo le impedisce di tenere registri della tua attività online. Non registrerà mai il tuo indirizzo IP, i siti Web visitati, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, l’uso della larghezza di banda e le connessioni ai suoi server.

Proteggi fino a 7 dispositivi contemporaneamente grazie alla sua licenza multi-dispositivo. Potrai installare ovunque la sua applicazione compatibile per Windows, Mac, iOS, Android e Linux, oltre che console di gioco, smart TV e router.

Con CyberGhost VPN a soli 2€ al mese non solo proteggi la tua privacy, ma migliori anche la tua connessione. Lo streaming sarà senza limiti geografici e molto più stabile, dì addio ai fastidiosi buffering. I siti internet si apriranno molto più velocemente grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai server. Infine, tutti i tuoi dati saranno criptati.

