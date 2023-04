La tua navigazione è davvero in incognito? Prova NordVPN

Sei cosi sicuro che basta avviare una finestra anonima dal browser per navigare in incognito? Molti utenti credono di sì, almeno in teoria. Purtroppo però all’atto pratico non è così. Per ottenere una privacy online a prova di bomba occorre affidarsi a una buona VPN. Tra le tante c’è NordVPN, oggi in promozione al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Quando navighiamo tramite una finestra anonima direttamente aperta con il nostro browser molte informazioni vengono nascoste così come la cronologia, ma prevalentemente sul nostro dispositivo. In altre parole, i dati vengono nascosti a chi potrebbe utilizzare ad esempio il nostro personal computer o smartphone.

Invece, attraverso una VPN nascondiamo i nostri dati di navigazione a tutti. Questo avviene grazie ad alcune funzionalità incluse che permettono all’utente di nascondere la propria identità digitale e quella del device a minacce online, hacker, malware, tracker e aziende commerciali.

Infatti, la prima cosa che fa un provider di questo tipo è di far apparire un Indirizzo IP differente da quello reale. Addirittura NordVPN può assegnarti un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Milano. Si tratta di un’opzione in più che garantisce alcuni vantaggi, soprattutto quando si tratta di Home Banking e acquisti online.

NordVPN: la vera navigazione anonima passa da questa VPN

Se vuoi navigare in totale anonimato devi affidarti a NordVPN, ora al 63% di sconto con 3 mesi extra. Attraverso un tunnel crittografato incanala la tua connessione rendendo i tuoi dati illeggibili grazie a una crittografia di livello superiore AES a 256 bit.

Inoltre, con Threat Protection hai a disposizione un innovativo anti-tracker che ti protegge istantaneamente da qualsiasi attività di tracking nei tuoi confronti. Google, Apple, TikTok, Facebook e tracker sono completamente isolati con questa VPN in funzione non riuscendo così a registrare alcun dato sul tuo conto.

