Naviga senza interruzioni: ExpressVPN, la scelta TOP per velocità e sicurezza

Le prestazioni e la sicurezza di ExpressVPN in offerta ad un prezzo speciale. È ancora valida infatti la promozione che consente di attivare una delle migliori VPN premium per velocità e affidabilità a costi sensibilmente ridotti, con in più la “ciliegina” del rimborso garantito entro 30 giorni. Scegliere ExpressVPN oggi costa appena 6,67 euro al mese con il piano annuale che beneficia di uno sconto del 49% rispetto al listino standard. Le offerte sono improntate comunque alla massima flessibilità e accontentano ogni tipo di esigenza. Alcuni esempi? La sottoscrizione mensile non comporta alcun impegno e ha un prezzo di 12,95 euro, mentre il piano semestrale consente di avere i servizi di ExpressVPN a soli 9,99 euro al mese.

Privacy e sicurezza tra i tanti vantaggi garantiti da ExpressVPN

Attivare un abbonamento ad ExpressVPN a prezzo scontato significa potersi collegare ad Internet in piene anonimato proteggendo la propria privacy. Il traffico scambiato tra client e server viene infatti reso anonimo dai sistemi di cifratura utilizzati da ExpressVPN, con benefici tangibili sul fronte della protezione dei dati sensibili che rimangono al riparo dalle attenzioni indesiderate dei cybercriminali.

ExpressVPN consente di utilizzare in tutta sicurezza anche le reti Wi-Fi pubbliche, solitamente le meno sicure tra quelle a cui ci si collega fuori casa. I clienti possono inoltre mascherare il proprio indirizzo IP scegliendo tramite quale server collegarsi tra i tanti che compongono la rete globale di ExpressVPN dislocata in tutto il mondo.

L’uso di ExpressVPN non impatta inoltre sulle prestazioni, che rimangono praticamente le stesse di quando si naviga senza VPN. Nell’uso dei vari servizi non si noterà quindi un aumento della latenza (spesso indicato anche come valore di ping) né ci saranno rallentamenti in fase di download. Questo significa che anche l’esperienza dello streaming rimarrà fluida e priva di blocchi, pur avvenendo al tempo stesso in forma completamente anonima.