PrivateVPN è ciò che ti serve per navigare in una botte di ferro: scoprila con l'85% di sconto

Le VPN sono ormai indispensabili e neanche tu potrai farne a meno dopo aver sentito questa promozione. PrivateVPN ha lanciato un’ottima offerta che ti permette di ricevere 36 mesi di abbonamento (12 + 24 extra) a soli 2,08 euro al mese. Considerando che gli altri provider offrono al massimo un piano biennale, prima di farti pagare il servizio a prezzo pieno, questa si tratta di un’ottima opportunità per avere una VPN completa e sicura pagando pochissimo per ben tre anni.

Tutti i motivi per volere PrivateVPN

Che tu sia un appassionato di serie TV, un professionista che lavora da remoto o semplicemente qualcuno attento alla propria privacy, questa VPN offre tutto ciò di cui hai bisogno. La crittografia militare a 2048-bit e l’algoritmo AES-256 assicurano che tutti i tuoi dati rimangano sempre al sicuro, proteggendoti non solo da occhi indiscreti ma anche da ambienti a rischio – come le reti Wi-Fi pubbliche.

Ma naturalmente esistono molti modi per utilizzare una VPN. Ad esempio, ti sei mai trovato di fronte a blocchi geografici mentre cercavi di guardare le tue serie TV preferite, magari in diretta da servizi streaming esteri? Oppure, al contrario, non riesci ad accedere alla tua libreria Netflix dall’estero? Con PrivateVPN, puoi accedere facilmente a qualsiasi sito web e social network da qualsiasi angolo tu sia nel mondo, senza interruzioni né rallentamenti.

Questo perché PrivateVPN garantisce una connessione super veloce ed è in grado di eliminare buffering e attese. I tuoi contenuti preferiti? Saranno sempre ad alta definizione. Basta collegarsi a uno degli oltre 200 server distribuiti in 63 Paesi per “muoverti” senza veramente spostarti di un centimetro. Non male, per soltanto 2 euro al mese.

L’installazione di PrivateVPN è semplicissima, grazie alla configurazione 1-click. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi – Mac, Windows, iOS, Android, Linux – e perfino con alcuni router. Puoi collegare fino a 10 dispositivi, che saranno tutti sempre protetti dalla crittografia inclusa e da una rigorosa politica no-log. Significa che nessuno potrà mai vedere cosa fai online, perché il log delle tue attività non viene conservato, mai.

Non perdere la promozione, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. Se scegli di abbonarti al piano biennale di PrivateVPN, riceverai 24 mesi extra. Tutto a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell’85%. Non preoccuparti se non sei sicuro dell’acquisto: hai sempre la possibilità di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni!