NARWAL Freo X Ultra: robot che aspira e lava, con coupon risparmi 350€

Hai deciso che tu di acquistare un robot che aspira e lava i pavimenti in una sola passata per semplificarti questa fase delle pulizie di casa e vorresti anche risparmiare qualcosa? Allora dai un’occhiata a questa occasione speciale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello NARWAL Freo X Ultra a soli 599 euro, invece che 949 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 16% più un ulteriore sconto di 200 euro con il coupon, per un risparmio totale di 350 euro. Davvero un’occasione pazzesca. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

NARWAL Freo X Ultra ti farà dimenticare le pulizie

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL Freo X Ultra dimenticherai le pulizie di casa. Grazie a un’aspirazione incredibilmente potente da 8200 Pa è in grado di raccogliere tutto lo sporco che trova sul pavimento, addirittura le crocchette degli animali, i cereali e le briciole. Inoltre possiede delle spazzole rotanti che lavano il pavimento in modo eccellente e in una sola passata.

Possiede una serie di 3 laser che riescono a monitorare costantemente l’ambiente per evitare tutti gli ostacoli lungo il percorso e non fermarsi mai. Riesce a capire su che tipo di pavimento è collocato per decidere il tipo di aspirazione e l’umidità delle spazzole. Tramite l’app dedicata potrai scegliere 5 modalità di pulizia per adattarlo alle tue esigenze. Troverai inclusa la stazione di svuotamento e lavaggio automatico per averlo sempre super efficiente.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e questi coupon scadono sempre in pochissimo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo NARWAL Freo X Ultra a soli 599 euro, invece che 949 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Ti ricordo che se sei iscritta ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.