Naruto X Boruto Ultimate Ninja per PS4: sconto EPICO del 41%

Nel mondo dei videogiochi, poche saghe hanno catturato l’immaginazione e il cuore dei giocatori come Naruto. E per celebrare il 20° anniversario del suo debutto nell’anime, l’epica avventura di “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” è ora disponibile su PS4, con uno sconto imperdibile del 41% su Amazon. Approfitta subito di questa opportunità e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 35,62 euro, anziché 59,99 euro.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja per PS4: preparati ad un’avventura indimenticabile

Lasciati trasportare nell’universo dei ninja con questo nuovo capitolo della leggendaria serie di Ultimate Ninja Storm Connections, che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 27 milioni di copie vendute, è chiaro che questa serie è un’esperienza imperdibile.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” è il suo roster di personaggi giocabili, il più grande mai visto in un titolo Ultimate Ninja Storm. Tra di essi, ci sono i fratelli leggendari che hanno dato vita ai più grandi clan ninja, Ashura e Indra Ootsutsuki. E questo è solo l’inizio. Con nuovi personaggi che si aggiungono alla lista, l’avventura non finirà mai.

Per la prima volta, i fan possono rivivere le scene più iconiche dell’infanzia di Naruto fino alla sua epica battaglia finale con Sasuke, attraverso le scene dell’anime integrate perfettamente con le battaglie del gioco. E per coloro che hanno giocato ai capitoli precedenti di Ultimate Ninja Storm Connections, saranno sorpresi dalla grafica aggiornata e dalla nuova storia esclusiva che li attende.

In “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections”, i ninja leggendari si riuniscono per l’ultima volta in quello che è il capitolo definitivo della serie. Preparati a un’esperienza che ti lascerà senza fiato, con una gamma di personaggi più ampia che mai.

Non perdere l’opportunità di immergerti in questo mondo di ninja e connessioni. Acquista subito “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” per PS4 al prezzo speciale di soli 35,62 euro, prima che sia troppo tardi.