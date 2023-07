Nanoleaf Essential porta le nuove Thread e Matter in tutte le case

È già da qualche anno che sentiamo parlare di Thread e di Matter come del futuro della smart home, e oggi finalmente possiamo acquistare i primi dispositivi certificati per questo nuovo standard. Li produce Nanoleaf, azienda da sempre all’avanguardia sull’illuminazione smart, e che fra le primissime ha creduto in questo progetto entrandone a far parte prima dei grandi nomi del settore.

I primi prodotti lanciati da Nanoleaf con supporto esclusivo a Matter sono una lampadina RGB e una striscia a LED, entrambe parte della serie Nanoleaf Essential che propone i prodotti base di ogni smart home ad un prezzo competitivo. Li abbiamo provati.

Thread e Matter

Prima di parlare dei prodotti Nanoleaf Essential vediamo come funziona la tecnologia Matter che, come dicevamo, rappresenta il futuro della smart home.

Fino ad oggi, infatti, abbiamo avuto diverse tecnologie per connettere i dispositivi della smart home, dal WiFi al Bluetooth, passando per Zigbee and Z-Wave. A questo si aggiungono poi le diverse certificazioni per interagire con Alexa, Google Home o Apple Homekit, per citare solo gli ecosistemi più comuni, rendendo difficile creare una vera casa connessa o richiedendo diversi gruppi separati fra loro.

L’idea alla base di Matter è proprio quella di permettere a dispositivi di aziende diverse di comunicare fra loro con lo stesso linguaggio, così da connettere diversi prodotti in modo semplice e veloce, e di farli interagire fra loro. Per la comunicazione, Matter si appoggia a Thread – un protocollo simile a Zigbee che crea una rete Mesh fra i diversi device e si appoggia ad un border router per connettersi ad internet.

Il vantaggio che fin da subito ha avuto Matter è stato il coinvolgimento di aziende come Apple, Amazon e Google, ma anche Samsung e Philips Hue, fra gli altri, sono coinvolti in questo progetto. Non è più necessario, quindi, disporre di un hub dedicato per ogni famiglia di dispositivi, ma è sufficiente avere un border router compatibile con Matter per collegare direttamente tutti i prodotti IoT.

Aggiungiamo che probabilmente tutti voi avete già in casa un border router Matter, dal momento che questo è integrato in quasi tutti gli Amazon Echo, nei Google Nest Hub, negli Apple Homepod, nella Apple TV 4K, e presto anche nel Bridge Philips Hue (in attesa di un aggiornamento).

Nanoleaf Essentials

Fra le primissime aziende ad impegnarsi nello sviluppo di dispositivi compatibili con Matter c’è stata Nanoleaf, che alla propria linea di luci decorative, come Shapes e Lines ha aggiunto i nuovi prodotti Essentials da utilizzare con Matter.

Si tratta di una classica lampadina smart, disponibile con attacco E27 ma anche con B22, GU10 e come faretto da incasso, e di una striscia a LED da 2 metri (espandibile fino a 10 metri): due tipologie di luce smart che si adattano perfettamente a qualsiasi casa.

Peculiarità della lampadina smart è la forma del bulbo (l’azienda la chiama rombicosidodecaedro), che invece di essere sferico è composto da decine di piccole facce che ne compongono il design unico. Le altre caratteristiche comprendono una luminosità media di 806lm (massima 1100lm) con angolo di emissione pari a 220° e un indice di resa cromatica CRI ≥90. Una lampadina capace di riprodurre oltre 16 milioni di colori con una fedeltà davvero elevata, che la pone fra le migliori presenti sul mercato.

Anche la striscia a LED di Nanoleaf Essentials ha caratteristiche di fascia alta, con LED RGBCW che aggiungono ai LED RGB quelli in bianco freddo e in bianco caldo, per offrire una maggiore luminosità quando vogliamo semplicemente illuminare con luce bianca, di cui possiamo regolare la temperatura. La luminosità media arriva a 2000lm per la striscia di 2m, con un ottimo indice CRI>80.

Entrambi i prodotti possono essere configurati in modo semplice e rapido grazie alle proprietà di Matter. Basta aprire l’applicazione del border router prescelto (se se ne hanno più di uno) ed aggiungere da lì il nuovo dispositivo.

Abbiamo provato sia con l’app Alexa che con la Google Home. In entrambi i casi basta andare sulla pagina dei dispositivi, cliccare sul tasto per aggiungere, scegliere l’opzione che include Matter e in pochi secondi la nuova luce smart è visibile come disponibile. Un ulteriore click, la scelta del router fra quelli disponibili (Echo, Nest, …) e il device è pronto all’uso.

Nanoleaf Essentials: disponibilità e prezzo

La lampadina smart Nanoleaf Essentials è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di €19,99, o di €49,99 per la confezione da tre. La striscia a LED è invece disponibile al prezzo consigliato di €49,99 per lo starter kit da 2 metri e di €79,99 per lo starter kit da 5m. Tutti i prodotti Nanoleaf Essential sono poi acquistabili sul sito del produttore.

