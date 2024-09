Clienti N26 stanno ricevendo un falso SMS svuota conto

Un attacco malevolo sta colpendo diversi clienti N26 con un SMS fraudolento e svuota conto. Rispetto ai più diffusi attacchi smishing, dove il pericolo è un link indicato nel messaggio riporta l’utente a una pagina fake, in questo caso la povera vittima viene invitata a contattare il servizio clienti a un numero fraudolento. Il motivo è un pagamento in corso di 900€. Ecco il testo ufficiale:

Avviso, e in corso un pagamento di 900,00 euro se disconosce il pagamento chiama il servizio clienti +390282860594.

A un primo sguardo sembrerebbe proprio inviato dal servizio N26, ma in realtà si tratta di una truffa svuota conto. Infatti, come mittente dell’SMS compare “Banca N26“. Peccato però che dietro tutto questo c’è un pool di cybercriminali esperti che cercano solo di appropriarsi del denaro del povero malcapitato fingendosi parte del servizio clienti del servizio di carta conto. Gli esperti di N26 spiegano:

In alcuni casi, gli aggressori possono falsificare il nostro short code inviato tramite SMS, il che può far apparire i loro messaggi nello stesso thread di SMS inviati in precedenza da N26.

N26 e il falso SMS svuota conto: come riconoscerlo e difendersi

Se anche tu sei cliente N26 o pensi di diventarlo presto è importantissimo riconoscere questo SMS svuota conto. Ma come è possibile non cadere in questa trappola e capire immediatamente che si tratta di una truffa online che vuole appropriarsi dei tuoi risparmi? Alcuni indicatori sono molto chiari. Come in questo caso, gli errori grammaticali dovrebbero già essere un campanello d’allarme.

Non farti prendere dal panico per i toni allarmanti dell’SMS. Ragiona a “bocce ferme” e nel dubbio contatta i canali ufficiali della banca. Inoltre, N26 spiega chiaramente che non ti contatterebbe mai tramite messaggio, soprattutto per allertarti di una possibile violazione o di un pagamento sospetto: