Musica premium GRATIS per 6 mesi con Apple Music

Oggi puoi assicurarti fino a 6 mesi gratis di musica premium con Apple Music. L’offerta è aperta a tutti coloro che hanno acquistato un dispositivo Apple o Beats idoneo. Riscatta subito la promozione a questo link! Si tratta di un’occasione davvero pazzesca per avere accesso a questo ricco catalogo per metà anno.

Devi solamente attivare un abbonamento dopo aver acquistato un nuovo prodotto tra quelli compatibili con l’iniziativa. Per riscattare la tua offerta devi prima di tutto accertarti che il tuo acquisto ne sia idoneo e poi assicurarti che il tuo prodotto iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS e iPadOS. Con altri dispositivi vai sullo store e scarica direttamente l’app multi-device.

Dopodiché devi cliccare su questo link e l’offerta dovrebbe comparire automaticamente a video dopo qualche secondo. Inserendo il tuo ID Apple e la password potrai accedere a questa incredibile opportunità. Se non hai un nuovo prodotto tra quelli compatibili sappi che puoi sempre attivare una prova gratuita di 1 mese.

Apple Music Gratis: tutti i dispositivi idonei

Sei pronto a goderti 6 mesi gratis di Apple Music? Devi solo aver acquistato uno dei dispositivi idonei a questa promozione. Riscatta subito la promozione a questo link! Prima verifica che il prodotto compaia nell’elenco qui sotto:

AirPods Pro;

AirPods 2;

AirPods 3;

AirPods Max;

HomePod;

HomePod Mini;

iPhone;

Beats Studio Buds;

Powerbeats;

Powerbeats Pro;

Beats Solo Pro;

Beats Fit Pro;

Beats Studio Buds +;

Beats Studio Pro.

Oltre 100 milioni di canzoni ti stanno aspettando senza pubblicità e con qualità Audio Spaziale. Più di 30mila playlist sono già pronte all’ascolto per rendere tutto ancora più pratico e personalizzato. Con Apple Music Sing puoi anche seguire il testo del brano cantando in tempo reale.

Scarica i tuoi brani sul tuo dispositivo per ascoltarli offline quando non hai una connessione dati attiva, ad esempio mentre sei in viaggio sull’aereo. Esplora il più grande catalogo di musica classica al mondo. Accedi a tantissimi contenuti podcast in live streaming e on demand.