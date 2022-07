Multipresa 8 in 1: carica, sorregge e illumina alla perfezione (17€)

Una multipresa che di cose ne fa. Forse dovremmo chiamarla strumento multifunzione perché non te ne fa mancare una. Sicuramente la conosci già, ma se non ne hai ancora avuto il piacere, rimani esterrefatto. Comodissima da avere in casa, occupa zero spazio, funziona anche come una mensola ed ha 6 prese di cui non fare più a meno.

Finalmente un sistema senza tutti quei fili a penzoloni sul pavimento. Approfitta del Prime Day 2022 per portarla a casa con soli 17€ e qualche centesimo, il minimo sindacabile per un prodottino gioiello come questo.

Le spedizioni sono completamente gratuite con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa: 8 funzioni diverse nello spazio più piccolo

Questa multipresa è comoda sotto due aspetti: occupa pochissimo posto ma ha comunque tutto ciò di cui hai bisogno; la metti ovunque tu voglia senza farti problemi.

Con il suo design senza fili, una volta che la colleghi ad una presa si mantiene perfettamente stabile da sé e anche se appoggi sopra dei dispositivi, non si muove sotto sforzo. Come avrai notato, infatti, è presente una mensolina stratosferica che ti permette di caricare i tuoi dispositivi in totale sicurezza e senza dover appoggiare su mobili vicini. Nel caso in cui non sia di tuo gradimento puoi rimuoverla, ma prima provala!

In merito alle prese disponibili ti dico subito che sono 2 di tipo schuko e 4 di tipo USB. Finalmente puoi ricaricare smartphone, tablet, smartwatch e wearable soltanto con un cavo e senza scendere a compromessi.

L’ultima funzione di cui ti parlavo? Ha una luce notturna integrata che se vuoi imposti su automatica e si accende da sola regolandosi in base ai livelli di luminosità in casa.

Che altro dirti, sicuramente una multipresa 8 in 1 come questa non la ritrovi facilmente. Non fartela scappare a prezzo così conveniente, soltanto 17€ su Amazon con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.