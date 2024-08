Mulino Bianco, Barilla, Voiello e altri: grandi marche a meno di 2€ (Amazon)

Un sacco di offerte a meno di 2€ nel supermercato di Amazon. Grandi marche come Mulino Bianco, Voiello e non solo: scegli dalla nostra selezione i tuoi preferiti e riempi il tuo carrello. Sii rapido: sono occasioni a tempo.

Pennoni La Molisana numero 21, paco da 500 grammi a 0,84€.

Spaghetti numero 104 Voiello, 500 gammi a 0,95€.

Passata di pomodoro De Cecco in vetro, 700 grammi a 1,59€.

Gocciole Pavesi classiche, 500 grammi a 1,79€.

Mulino Bianco Buon Grano, 100% integrali, 350 grammi a 1,19€.

Biscotti Gran Cereale, versione classica a 1,50€.

Cipster multipacco (6 bustine) a 1,59€.

Pesto Barilla alla genovese, senza aglio, a 1,55€.

Biscotti Baiocchi, tubo da 168 grammi a 1,39€.

Crackers Doria semplicissimi, 8 pacchetti a 1,29€.

Buondì Motta con ripieno alla ciliegia a 1,99€.

Approfitta delle offerte e fai scorta di prodotti di grandi marche su Amazon. Brand come Mulino Bianco e non solo, adesso a prezzo speciale. Marche famose e di qualità per acquisti sicuri. Promozioni valide solo per un periodo di tempo limitato: sii veloce.