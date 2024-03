MSI Thin GF63 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 1000€

L’MSI Thin GF63 è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e per chi cerca un notebook potente e versatile: attualmente è disponibile a un prezzo scontato di 999,00€, con un importante risparmio rispetto al prezzo originale di 1349€. Questo dispositivo combina tecnologie all’avanguardia con un design elegante e funzionalità avanzate, rendendolo adatto sia per il gaming che per la creazione di contenuti.

Il cuore pulsante dell’MSI Thin GF63 è il recente processore Intel Core i7 di 12ª generazione, che garantisce prestazioni ed efficienza eccezionali in giochi pesanti e lavori multitasking. La presenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, basata sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace, offre un salto qualitativo sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull’intelligenza artificiale, permettendo di sperimentare mondi virtuali realistici con ray tracing e di godere di giochi FPS ad altissima risoluzione con latenza ridotta.

Il display da 15,6″ FHD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura immagini straordinariamente fluide e dettagliate, migliorando l’esperienza visiva durante il gioco o la visione di contenuti multimediali.

Il sistema di raffreddamento con design CPU&GPU Shared-Pipe, unito alla tecnologia MSI Cooler Boost 5, migliora significativamente la gestione termica del dispositivo, permettendo di mantenere elevate prestazioni senza surriscaldamenti, anche nei momenti di maggiore sollecitazione.

La memoria RAM da 16GB DDR4 a 3200MHz e l’archiviazione SSD PCIe da 512GB garantiscono velocità elevate sia in fase di caricamento che di esecuzione dei programmi, offrendo ampio spazio per giochi, applicazioni e file multimediali. Non farti scappare questa offerta e acquista l’MSI Thin GF63 a meno di 1000€!