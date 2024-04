MSI Modern 14: a QUESTO PREZZO è il notebook low cost da prendere su Amazon

MSI Modern 14 è un ottimo notebook, completo e in grado di offrire ottime prestazioni. Con la nuova offerta Amazon, il modello di casa MSI diventa il notebook giusto da comprare per chi vuole spendere poco. Attualmente, infatti, MSI Modern 14 è disponibile al prezzo scontato di 479 euro. La versione in offerta è dotata del processore Intel Core i3-1215U a 6 core, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MSI Modern 14 in offerta su Amazon: costa poco ma vale tanto

Con MSI Modern 14 è possibile mettere le mani su di un ottimo notebook, con specifiche tecniche complete e senza punti deboli. La scheda tecnica include un processore Intel Core i3-1215U affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Si tratta di un’ottima configurazione, pensata per un uso a 360 gradi del computer, per lo studio e il lavoro.

Da notare anche un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, il supporto Wi-Fi 6 e il sistema operativo Windows 11 Home. Il notebook ha una tastiera retroilluminata con layout italiano e una dotazione di porte completa con USB-A, USB-C, microSD e HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 479 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon e rappresenta la scelta giusta per chi vuole un nuovo laptop ma intende spendere poco. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.