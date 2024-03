MSI Katana 15 con RTX 4060 in offerta: oggi risparmi 400€

L’MSI Katana 15 è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e i creatori di contenuti che cercano prestazioni di alto livello: attualmente è disponibile a soli 1.199,00€, grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 1.599,00€. L’offerta è a tempo limitatissimo, ti consigliamo di fare in fretta!

Questo notebook da gaming è progettato per offrire un’esperienza di gioco e di creazione senza compromessi, grazie alla combinazione di hardware avanzato e funzionalità ottimizzate.

Equipaggiato con il processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione, l’MSI Katana 15 offre una potenza di calcolo eccezionale, con una configurazione ibrida che include 6 core Performance e 4 core Efficient. Questa architettura permette di gestire efficacemente sia le attività di multitasking sia l’esecuzione di giochi e applicazioni impegnative, garantendo prestazioni fluide e affidabili.

La presenza di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, basata sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace, assicura non solo un’esperienza di gioco straordinaria con dettagli grafici avanzati e ray tracing in tempo reale, ma anche la potenza necessaria per applicazioni di creazione che richiedono una grande capacità di elaborazione grafica.

Il display da 15,6″ FHD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce immagini nitide e movimenti fluidi, migliorando significativamente l’esperienza visiva sia nel gioco che nella visione di contenuti multimediali. La combinazione di alta risoluzione e refresh rate elevato rende ogni scena più immersiva e coinvolgente.Completano questo quadro, i 16GB di RAM e, infine, un robusto SSD da ben 1TB.

L’MSI Katana 15 è un eccellente laptop da gaming con tutto ciò che ti serve per riprodurre i giochi di ultima generazione più esigenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un risparmio di ben 400€. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri potrai dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Non dovrai fare altro che selezionare il pagamento tramite Credit Line con Cofidis al momento del checkout!