Mouse wireless ricaricabile sulla tua scrivania a prezzo DISTRUTTO (11€)

Perché fare a meno di un mouse wireless quando è così comodo da poterlo usare sia a casa che quando sei a spasso? Sia abbinato al tuo laptop che al computer fisso è una bellezza perché ti fa muovere come vuoi, è ergonomico ed ha tutto al posto giusto.

Sto parlando proprio del modello che ho scovato su Amazon e se sei interessato, non te lo perdere con ben due sconti. Apri la pagina, spunta il coupon e fallo tuo a soli 11€ e pochissimi centesimi.

Delle spedizioni non ti curare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless ricaricabile: comodo, pratico, irrinunciabile

Se stai leggendo è perché l’idea di avere un mouse senza fili a portata di mano ti sta bazzicando in testa. Beh, approfitta dell’occasione e porta a casa questo modello che per quanto è semplice ti disarma. Ma in positivo eh, visto che una volta che lo provi capisci che è perfetto per un utilizzo quotidiano senza freni.

Dimensioni ridotte, design sottile ma comunque ergonomico per adattarsi al tuo palmo senza fronzoli. Vista l’assenza di tasti aggiuntivi puoi usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. E ci sono anche le luci LED che lo rendono più particolare e accattivante.

Per quanto riguarda la fluidità, scegli un livello DPI a tua scelta compreso tra 1000 e 1600.

Per ultime, ma non per importanza, altre due informazioni: si collega al tuo dispositivo con micro ricevitore USB ed è compatibile con Windows, MacOS e altri sistemi operativi. La batteria ha un’autonomia duratura anche grazie all’autospegnimento dopo 10 minuti di inattività.

Collegati subito su Amazon dove ti aspettano due sconti per portare a casa questo mouse wireless ricaricabile a soli 11,19€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.