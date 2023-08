Mouse Wireless Logitech M220: silenzioso e compatto, solo 14,99€

Il Mouse Wireless Logitech M220 Silent al 46% di sconto lo trovi solo su Unieuro grazie al Fuoritutto. Acquistalo ora a soli 14,99 euro, invece di 27,99 euro. Questo dispositivo silenzioso è estremamente comodo e compatto per l’utilizzo. Ambidestro, è eccellente grazie anche alla sua forma ergonomica che lo rende particolarmente confortevole anche durante un uso intensivo e senza sosta.

Con tracciamento ottico a 1000 DPI è ottimo per lavoro e studio. Portalo sempre con te, è piccolo e senza fili, così puoi usarlo su qualsiasi superficie e in qualsiasi occasione. Nonostante sia silenzioso, hai la stessa sensazione di clic, ma con una riduzione del rumore pari a oltre il 90%. Goditi un’esperienza silenziosa per te e per chi ti sta intorno. Scegliendo Unieuro per questo acquisto non solo risparmi, ma hai anche la consegna gratuita.

Mouse Wireless Logitech M220 Silent: una bomba per lavoro e studio

Con il Mouse Wireless Logitech M220 Silent lavori e studi senza fatica. Precisione e velocità sono le due caratteristiche di questo prodotto che oggi costa decisamente poco rispetto alla qualità che offre. E poi, diciamocela tutta, Logitech è sinonimo di eccellenza. Collegalo al tuo computer, fisso o portatile, hai fino a 10 metri di raggio d’azione. Inoltre, la batteria garantisce una durata di 18 mesi di utilizzo.

Il design elegante lo rende piacevole non solo al tatto, ma anche alla vista. Una volta connesso è immediatamente pronto all’uso. Non devi attendere, è compatibile con tutti i sistemi operativi. Approfitta ora dell’offerta firmata Unieuro con uno sconto del 46%. Acquista subito il Logitech M220 Silent a soli 14,99 euro, invece di 27,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.