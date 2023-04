Mouse wireless EXTRA comodo, connessione Bluetooth + 2.4G

Rendi la tua scrivania più ordinata e funzionale con questo magnifico Mouse wireless proposto da Uiosmuph, perfetto sia per casa che in viaggio. Semplice quanto comodo, diventa il tuo alleato e non ti impone alcun paletto.

Lo trovi al momento su Amazon a soli 13,59€ grazie allo sconto, non male vero? Aggiungilo subito al tuo carrello e spunta il coupon per ottenere il ribasso, fai presto.

Ricevilo a casa come una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Bye bye cavi con il mouse wireless a tua disposizione

Posso mettere la mano sul fuoco se, almeno una volta, ti sei ritrovato a perdere la pazienza con tutti i cavi che girano sulla scrivania, soprattutto quando quello del mouse si incastra e non riesci a usarlo correttamente. Quando capita è veramente stressante quindi fatti un regalo e non perdere questo comodissimo Mouse wireless. Unisci la praticità a un design alla moda con tanto di luci RGB per dare un tocco di stile alla tua scrivania.

Questo straordinario mouse è dotato di tre livelli di sensibilità: 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI. È inoltre dotato di tecnologia SilentTouch perfetta se stai cercando una soluzione pratica e comoda senza disturbare nessuno. Portalo sempre con te per usarlo anche con il tuo computer portatile durante viaggi o in università.

Per poterlo utilizzare puoi collegarlo a una porta USB mediante il micro ricevitore che trovi in confezione e sfruttare il Bluetooth. Grazie alla sua doppia connettività, la periferica non conosce limiti né in termini di compatibilità né di comodità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito su Amazon questo straordinario Mouse wireless a soli 13,59€ grazie al coupon.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.