Logitech G G923: volante da corsa e pedali per PS4/5 e PC al 41%

È da un po’ di tempo che fai la corte a un volante da corsa con pedali per giocare ai tuoi titoli preferiti in modo più realistico? Allora non puoi perderti questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech G G923 a soli 259 euro, invece che 439 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 41% che quindi adesso ti fa risparmiare la bellezza di 180 euro. Non è certo una promozione che durerà molto tempo, quindi fai presto. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G G923: guida reale su PlayStation e PC

Con il volante da corsa Logitech G G923 ti sembrerà di guidare veramente sulle strade del tuo gioco preferito. Grazie alla tecnologia TRUEFORCE potrai avere una risposta di elaborazione 4000 volte al secondo. Puoi controllare la sensibilità del volante e personalizzare i pulsanti tramite il software dedicato.

I pedali sono spettacolari e godono di un sistema frenante sensibile alla pressione che garantisce un’esperienza molto più reale. Avrai il controllo completo di ogni gara. Questa versione che ti sto segnalando è compatibile con il computer e con la PlayStation 4 e la PlayStation 5. Ovviamente potrai acquistare un ottimo prezzo anche la versione per Xbox.

Fai alla svelta, il prezzo è troppo allettante perché l’offerta duri ancora tanto tempo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Logitech G G923 a soli 259 euro, invece che 439 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.