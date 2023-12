Mouse Slim Wireless a soli 4€ su TEMU

Lavorare davanti al computer in totale comodità non è cosa da poco. Una scelta essenziale per migliorare la propria produttività a casa, in ufficio o quando sei in viaggio è il Mouse Slim Wireless in offerta a soli 4 euro su TEMU. Questo dispositivo è perfetto per lavorare ovunque e su quasi tutte le superfici. Estremamente silenzioso, grazie alla sua forma ergonomica è particolarmente confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Mouse Slim Wireless: sottile, leggero e ricaricabile

Non lasciarti ingannare dal prezzo così basso. Il Mouse Slim Wireless in offerta su TEMU è un ottimo prodotto. Realizzato con componentistiche di qualità, è particolarmente sottile. Così è estremamente pratico da mettere nella borsa del notebook o in tasca. Inoltre è stato realizzato con materiali resistenti, ma anche leggeri. Ricaricabile, ti basta collegare il suo cavetto di ricarica per circa 3/4 ore per avere fino a 2/3 mesi di autonomia. Retroilluminato, è estremamente bello da vedere.

Acquistalo subito a soli 4 euro. Comprando su TEMU hai sempre la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre due lo stesso giorno dei rispettivi mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.