Mouse Logitech G203 LIGHTSYNC: la promozione di Amazon è ASSURDA

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming semplice ed economico, ma che vi permetta di svolgere attività con precisione e affidabilità, allora non dovreste farvi scappare questa intrigante promozione. Riguarda il fantastico mouse Logitech G203 LIGHTSYNC e il suo prezzo passa dai 40,99 euro di listino a soli 21 euro. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre e corrisponde a uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente, pertanto vi consigliamo di sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

Mouse Logitech G203 LIGHTSYNC: caratteristiche principali

Il G203 LIGHTSYNC è pronto all’azione con un sensore da 8000 DPI e colori LIGHTSYNC RGB brillanti completamente personalizzabili. È possibile modificare gli effetti LIGHTSYNC RGB su ben 16,8 milioni di colori per ottenere i risultati più adatti al vostro stile di gioco, alla vostra postazione e all’atmosfera. Il sensore per gaming risponde in modo preciso ai movimenti ed è possibile personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità desiderata.

Il layout intuitivo e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori, con 6 pulsanti programmabili per semplificare le operazioni. I pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con resistenze a molle in metallo per garantire affidabilità, prestazioni e maneggevolezza eccellenti.

Insomma, se non lo aveste capito siete davanti a un mouse la cui qualità è nettamente superiore al prezzo a cui è venduto. Solo per oggi, infatti, potete approfittare dell’incredibile offerta Amazon per portarvelo a casa a soli 21 euro. Con Amazon Prime potrete anche riceverlo rapidamente a casa vostra senza ulteriori spese di spedizione.

