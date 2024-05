Mouse gaming Logitech: il più preciso e completo che trovi a 39€

Il mouse gaming Logitech G502 HERO non solo offre prestazioni straordinarie ma si distingue anche per un design moderno e accattivante. Con un profilo estetico futuristico e una velocità d’uso estrema, è un compagno ideale per lavoro, studio e intrattenimento. Grazie alla sua comoda impugnatura e al sensore estremamente preciso, si adatta perfettamente a ogni esigenza.

Approfitta subito di questa opportunità, prima che la promozione termini: acquista su Amazon il tuo mouse Logitech sfruttando uno sconto del 13% e sarà tuo con una spesa di a soli 39 euro.

Torna in offerta il mouse Logitech G502 HERO

Il sensore ottico del mouse Logitech G502 HERO offre un tracciamento impeccabile fino a 25600 DPI, catturando anche i minimi movimenti. Non vi è alcuna presenza di smoothing, filtraggio o accelerazione, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Dotato di 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento con doppia modalità, questo mouse offre un controllo personalizzato e versatile.

Con il software Logitech G LIGHTSYNC è possibile scegliere il tipo di illuminazione RGB, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Grazie al sistema di tensionamento a molla metallica integrato nei pulsanti sinistro e destro, ogni clic è immediato. Per ottenere una maggiore stabilità, è possibile aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 g.

Cogli al volo questa occasione su Amazon, aggiungendo al carrello il mouse Logitech G502 HERO al prezzo più basso mai visto: ti sarà consegnato rapidamente e senza costi aggiuntivi.