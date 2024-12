Mouse Bluetooth Logitech a metà prezzo col Black Friday: già tuo a 39€

Le offerte del Black Friday su Amazon stanno per finire ed il mouse Logitech M720 Triathlon è un prodotto che non puoi lasciarti sfuggire. Preciso, ergonomico ed estremamente versatile: può connettersi in simultanea a PC, laptop, tablet e altri apparecchi compatibili. Basta un semplice clic per alternare i diversi dispositivi collegati e per scegliere tra modalità Bluetooth o Wireless. Oltretutto, la sua costruzione resistente ne garantisce una lunga durata nel tempo.

Non perdere questa occasione e ordina subito il mouse Logitech M720 Triathlon: grazie all’Amazon Black Friday, può essere tuo con uno sconto esclusivo del 50%, che fa crollare il prezzo ad appena 39 euro rispetto ai 79 euro di partenza.

Mega sconto per il mouse Logitech M720 Triathlon

Come detto, il mouse Logitech M720 Triathlon supporta una doppia modalità di connessione, per mezzo del ricevitore USB Logitech Unifying o tramite il sistema Bluetooth Smart. Con la funzione Easy Switch, puoi scegliere rapidamente quale dei dispositivi collegati utilizzare. La batteria a bordo assicura fino a 2 anni di autonomia e l’ottima qualità costruttiva permette fino a 10 milioni di clic.

Il mouse Logitech M720 Triathlon può fare affidamento su un sensore da 1000 DPI. La rotella di scorrimento è veloce e silenziosa. Potrai inoltre sfruttare i 6 pulsanti personalizzabili, per compiere determinate operazioni in pochissimi istanti. Da sottolineare anche il design ergonomico, che si adatta con facilità alla forma di qualsiasi mano, con una superficie in gomma morbida per il massimo comfort.

Approfitta ora dell’Amazon Black Friday: metti nel carrello il mouse Logitech M720 Triathlon ad un prezzo dimezzato, lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni e con spese di spedizione incluse.