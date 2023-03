Mouse Bluetooth e con ricevitore: Logitech Pebble è il 2 in 1 DA AVERE

Se stai cercando un mouse wireless che possa essere utilizzato sia attraverso Bluetooth che micro ricevitore USB, il Logitech Pebble non può che essere la risposta alle tue esigenze. Tra i più ambiti sul mercato, è comodo e super portatile.

Portalo a casa senza indugio ora che lo trovi a soli 17,90€ su Amazon. Tutto merito del ribasso del 40% quindi non te lo perdere ma aggiungilo immediatamente al carrello.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless 2 in 1: con il Logitech Pebble non sbagli

Io lo sto utilizzando proprio adesso anche se il mio è rosa. Oggi è disponibile in colorazione nera, ma stai sicuro che non cambia niente. Questo mouse di Logitech è un vero gioiellino ed è comodissimo perchè te lo porti letteralmente in giro senza che ti dia fastidio. Tutto questo grazie al suo design ultra sottile ma comunque ergonomico per non stancarti mai.

Un vero e proprio pregio del Pebble è il suo grado di silenziosità. Non emette alcun rumore tant’è che ti sembrerà un po’ strano le Prime volte che lo utilizzerai. Tuttavia ti ci abitui spesso.

Come ti dicevo, sotto la sua scocca magnetica trovi a disposizione il micro ricevitore USB. Se vuoi utilizzi questo o direttamente la connessione Bluetooth se hai un dispositivo che te lo consente. In termini di compatibilità non hai problemi: Windows, MacOS e così via sono supportati.

Per ultimo ma non per importanza, ti faccio sapere che la batteria è impressionante. Io lo ho da più di un anno e non ho mai cambiato la batteria al suo interno.

