Motosega a scoppio da 50 cm a 66€: potature PERFETTE, prezzo sensazionale

Affida le potature dei tuoi alberi, anche le più complesse, a questa eccezionale motosega con motore a scoppio e barra da ben 50 centimetri. Pronta ad affiancarti anche durante le operazioni più difficili, solo per poco tempo ancora è in promozione su eBay a un prezzo irresistibile.

Mettila adesso nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, inserisci il codice promozionale ” GEDESHOP “. La porti a casa a 66€ circa soltanto e le spedizioni sono rapide e gratuite.

Si tratta del classico prodotto utile a chi ha necessità di avere a disposizione un utensile che vada bene per intense sessioni di utilizzo e per tagliare anche i rami con circonferenze più generose. Il motore a scoppio, alimentato tramite miscela, ti permetterà un utilizzo praticamente illimitato e una potenza decisamente interessante. La sua barra da 50 centimetri è uno dei principali di punti di forza di questo gioiellino: proprio grazie a lei, potrai affrontare anche le potature più complesse. Sicura da utilizzare, risulta anche pratica, maneggevole e versatile: un ottimo investimento.

Il momento è perfetto per aggiungere questa motosega a scoppio alla tua dotazione di utensili per i lavori manuali. Mettila adesso nel carrello direttamente su eBay e, prima di ultimare l’ordine, inserisci il codice promozionale ” GEDESHOP “. Solo in questo modo avrai la possibilità di portarla a casa 66€ circa soltanto e non solo. Infatti, non è da trascurare che le spedizioni non prevedano il minimo costo aggiuntivo. Ricevi tutto in pochissimo tempo direttamente a casa e in tempo per le potature di questo periodo!