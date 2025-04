Leroy Merlin, nuova promozione a TASSO ZERO per i tuoi progetti fai da te

Se hai in mente di rinnovare casa o migliorare il tuo spazio fai da te, la promo a TASSO ZERO di Leroy Merlin è l’occasione giusta. Fino al 5 maggio, puoi approfittare di un finanziamento a TAN fisso 0% e TAEG 0%, per acquisti a partire da 500 euro. Grazie a questa formula, hai la possibilità di pagare in 30 mesi senza costi aggiuntivi, adattando le rate alle tue esigenze: ecco come funziona.

Fai scorta di strumenti per il fai da te

Per chi ama il bricolage e il fai da te, Leroy Merlin propone sconti imperdibili su utensili di alta qualità. Qualche esempio? Il martello tassellatore a filo BOSCH PROFESSIONAL è disponibile a 109,90 euro, con uno sconto del 15%.

Il trapano a percussione BOSCH Universal Impact 730 W con valigetta in plastica è in offerta a 69,90 euro (-30%), mentre l’aspiratore industriale per solidi e liquidi BOSCH Universal è disponibile a 69,90 euro, con un incredibile sconto del 41%.

Per acquisti pari o superiori a 500 euro, potrai approfittare della promozione a tasso zero proposta da Leroy Merlin e disponibile fino al 5 maggio. Finanziamento a TAN fisso 0% e TAEG 0% e pagi in 30 mesi, senza alcun interesse aggiuntivo.

Leroy Merlin, per i suoi acquisti, offre il ritiro gratuito in negozio, 100 giorni per cambiare idea, il reso gratuito in negozio e la possibilità di ricevere i prodotti direttamente a domicilio. Approfittane subito: hai tempo fino al 5 maggio. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della promozione.