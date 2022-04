Motorola svela Edge 30, lo smartphone più sottile del momento

Motorola ha appena tolto i veli all’ultimo flagship killer della linea del 2022: si chiama Edge 30 ed è potentissimo, ha un sistema di fotocamere premium, schermo OLED da 6,5″ con 144 Hz, processore Snapdragon 778G+ con modem 5G e molto altro ancora. Scopriamolo insieme. Il telefono è uno dei più sottili del mercato: solo 6,79 millimetri e ha un sacco di componenti top sotto la scocca. Le sue dimensioni contenute lo rendono un daily driver perfetto, ma è anche un concentrato di potenza. Ha un bel design, un look aggressivo, sfumature eleganti che spaziano per tutta la back cover e un comparto fotografico.

Motorola Edge 30: cosa sappiamo?

In primo luogo abbiamo una lente ultrawide da 50 Megapixel, uno snapper selfie da 32 Mpx, e tante funzionalità top come Instant All Pixel Focus e via dicendo. Di giorno la lente cattura tantissima luce e realizza immagini nitidissime. Grazie all’OIS integrato permette di avere video perfetti, senza tremolio e perfino le foto tele risulteranno mai mosse e stabili. Di notte poi, avviene la magia: i sensori sono in grado di far entare la luce combinando quattro pixel in uno solo. Si possono registrare clip in 4K e in HDR.

Anche la selfiecam gode di una qualità strepitosa, anche se si usano app di terze parti come Instagram, Facebook, TikTok e Snapchat. Lo schermo è top: parliamo di un OLED da 6,5″ con HDR10+ e standard DCI-P3. Completa il tutto il sound stereo by Dolby Atmos.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 778G+, coadiuvato da modem 5G, Wi-Fi 6E, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è poi Ready For per connettere il device ad un monitor o ad una TV per usare il tutto come un computer desktop. Basta solo collegare le periferiche giuste. Autonomia al top con batteria da 4020 mAh con TurboPower che garantire una ricarica super rapida.

Quanto costa? Il nuovo Motorola Edge 30 arriva ad un prezzo di 549,90€, ma per le prossime ore sarà acquistabile a soli 399,99€ su Amazon: a questa cifra non potete lasciarvelo sfuggire. Disponibile in due colorazioni: Meteor Grey e Aurora Green.