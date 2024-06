Motorola razr, in arrivo nuovi smartphone pieghevoli: 50 e 50 Ultra?

L’account ufficiale statunitense di Motorola ha condiviso un post su X che anticipa la presentazione di nuovi smartphone pieghevoli, con tutta probabilità della gamma razr (50 e 50 Ultra) Lo slogan scelto è Flip the script e l’annuncio andrà in scena la prossima settimana, in occasione di un evento organizzato per martedì 25 giugno.

Smartphone pieghevoli: due nuovi Motorola razr

Il teaser, dalla durata piuttosto breve (solo 10 secondi) mostra alcune immagini con il profilo dei dispositivi, prima chiusi e poi aperti. C’è poco materiale su cui basare le ipotesi in merito alle caratteristiche. Ciò che si nota sono colorazioni diverse, un camera bump decisamente più pronunciato sul modello blu e finiture differenti intorno al logo del marchio.

Design a parte, Motorola razr 50 e 50 Ultra dovrebbero integrare funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, in linea con il trend del momento.

A livello di specifiche tecniche, alcune recenti voci di corridoio hanno ipotizzato l’utilizzo di schermi pOLED con frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz (fino a 165 Hz sul top di gamma). Dovrebbe migliorare anche il comparto fotografico, con l’inclusione di un sensore da 50 megapixel per entrambi i modelli e di uno zoom ottico 2x sul più costoso. Per quanto riguarda i processori in dotazione, potrebbero essere rispettivamente MediaTek Dimensity 7300X e Qualcomm Snapdragon 8s.

Nonostante gli upgrade, il prezzo è stimato in linea con quello della generazione precedente, dai 700 ai 1.000 dollari al debutto. Durante la presentazione della prossima settimana dovrebbe essere annunciata la data di lancio in Cina, seguirà poi un evento dedicato agli altri mercati.

Android 14 sui modelli già in commercio

In risposta a un utente, l’account ufficiale ha confermato il futuro arrivo dell’aggiornamento ad Android 14 per i modelli già in vendita, senza però fornire alcuna tempistica. Riportiamo di seguito il post in forma tradotta.