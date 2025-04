Motorola Razr 60 Ultra: conosciamo ogni dettaglio sulla scheda tecnica

Motorola Razr 60 Ultra, noto anche come Razr 2025+, è al centro di nuove indiscrezioni relative alle sue specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato da 91mobiles, il prossimo smartphone pieghevole di Motorola sarà uno dei foldable più potenti sul mercato, con caratteristiche all’avanguardia che promettono di impressionare il pubblico.

Motorola Razr 60 Ultra è pronto a fare scintille

Alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, Motorola Razr 60 Ultra punta dritto in cima alla categoria dei dispositivi pieghevoli. Il chip di Qualcomm, tra i più performanti attualmente disponibili, sarà affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 4.0. Non ci sarà però la possibilità di espandere la memoria interna: scelta che potrebbe non piacere a tutti.

Il display principale di Motorola Razr 60 Ultra misurerà 7 pollici e sarà un Super HD LTPO AMOLED con risoluzione di 1440p. Supporterà una frequenza di aggiornamento di 165Hz, HDR10+, profondità di colore a 10 bit e una luminosità massima di 4.500 nits. Il pannello secondario esterno, invece, sarà un pOLED da 4 pollici, anch’esso con supporto HDR10+ e refresh rate di 165Hz, raggiungendo una luminosità di 3.000 nits.

La batteria avrà una capacità di 4.700mAh, supportando la ricarica rapida TurboPower da 66W e la ricarica wireless da 30W. Un altro dettaglio interessante di Motorola Razr 60 Ultra è la presenza del sistema operativo Android 15, assieme al supporto Bluetooth 5.4 e ad uno scanner per le impronte digitali sul lato.

Per quanto riguarda la fotocamera, Motorola Razr 60 Ultra monterà un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS) e apertura f/1.8, accompagnato da un ultrawide da 50 megapixel con funzionalità macro. Nulla da fare invece per il teleobiettivo, che avrebbe rappresentato una gradita sorpresa.

Motorola Razr 60 Ultra sarà disponibile in diverse colorazioni, vale a dire nero, verde, rosa, rosso e legno, misurando 171.48 x 73.99 x 7.29 mm da aperto e con un peso di 199 grammi: la presentazione ufficiale è prevista per il 24 aprile, insieme al modello Razr 60.