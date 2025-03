Motorola Razr 60 Ultra: impossibile non innamorarsi della versione in legno

Motorola sembra averci preso gusto nel voler mescolare nostalgia ed innovazione: una tendenza che pare riflettersi anche sul prossimo foldable che verrà commercializzato dall’azienda, vale a dire il Motorola Razr 60 Ultra (che in alcuni mercati arriverà con il nome di Razr+ 2025).

Dopo i leak diffusi dal noto insider @evleaks, è emersa una inaspettata variante con retro in legno, che riporta alla mente le personalizzazioni del vecchio Moto X. Il render mostrato a 360° in un recente video enfatizza il design elegante, con una texture in legno (per l’appunto) che dona al Motorola Razr 60 Ultra un impatto estetico particolare e ricercato, bel lontano dalle soluzioni in metallo e vetro che ormai dominano incontrastati.

La versione in legno di Motorola Razr 60 Ultra ci regala un tuffo nel passato

C’è però un dubbio che circonda questa particolare variante di Motorola Razr 60 Ultra: si tratta di legno autentico oppure stiamo osservando una finitura estremamente credibile? La superficie lucida visibile nelle immagini fa propendere per la seconda ipotesi, anche ritenendo che l’azienda voglia evitare critiche relative all’impatto ambientale di queste edizioni limitate. Del resto, Motorola ha già sperimentato con successo il legno nel programma Moto Maker, dove i pannelli personalizzabili del Moto X conquistarono chiunque fosse alla ricerca di un “tocco artigianale” per il proprio smartphone.

Oltre all’estetica, resta da capire come questa scelta influirà sull’ergonomia e sulla solidità dello smartphone. Il legno, anche se trattato, potrebbe non essere un materiale all’altezza in caso di urti o di variazioni termiche estreme, specialmente nel caso di un dispositivo pieghevole come il Razr 60 Ultra. Pertanto, Motorola potrebbe aver valutato un logico compromesso: l’effetto legno senza i limiti del materiale grezzo.

Prezzo e disponibilità del telefono sono ancora ignoti, ma l’obiettivo di Motorola è chiaro: distinguersi in un mercato affollato, puntando su un design che unisca ricercatezza e personalizzazione.