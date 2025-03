Motorola Razr 60: design e colori svelati in questi nuovi video

Motorola si prepara a lanciare il nuovo Razr 60, successore del popolare Razr (2024), con diverse migliorie tecniche e un design che mantiene l’eleganza tipica della serie.

Nonostante il brand non sia il leader assoluto del mercato, continua a distinguersi per i suoi smartphone pieghevoli a prezzi competitivi, specialmente negli Stati Uniti. Motorola Razr 60, atteso nei prossimi mesi, dovrebbe presentare specifiche tecniche interessanti e mantenere un sostanziale equilibrio tra prestazioni e facilità d’uso, ponendosi in diretta concorrenza con il Samsung Galaxy Z Flip 6 (e successivamente con il Flip 7).

Motorola Razr 60 non ha più segreti

Diamo intanto uno sguardo ai tre video in questione, che ci mostrano Motorola Razr 60 in tutte le sue varianti cromatiche (per riprodurre i tre filmati in successione, basta premere sul pulsante Play):

Motorola Razr 60 adotterà un display pieghevole AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia HDR10+: un leggero calo riduzione rispetto ai 6,9 pollici del Razr 50, dettaglio che potrebbe lasciare perplessi alcuni utenti. Tra le altre caratteristiche tecniche figurano la protezione IP48 contro acqua e polvere, un processore MediaTek Dimensity 7400X, fino a 12 GB di RAM e una memoria interna fino a 512 GB.

Per quanto riguarda le fotocamere, Motorola Razr 60 potrà contare su un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e tecnologia Ultra Pixel, mentre quella frontale sarà da 32 MP. La batteria otterrà un buon incremento, passando da 4.200 mAh a 4.500 mAh: un miglioramento notevole, considerando la leggera riduzione dello schermo principale. La velocità di ricarica, invece, rimarrà da 30W con tecnologia TurboPower.

Dal punto di vista estetico, saranno disponibili tre nuove colorazioni ispirate alla palette Pantone: Gibraltar Sea, Lightest Sky e Spring Bud. Inoltre, non mancherà il supporto a Moto AI, mentre il sensore di impronte digitali verrà collocato lateralmente. Il dispositivo, con ogni probabilità, sarà commercializzato a livello internazionale con il nome di Motorola Razr 60, mentre negli Stati Uniti potrebbe mantenere la denominazione Razr (2025).

Restano alcuni interrogativi circa il prezzo ufficiale, il possibile ridimensionamento del display secondario, la fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP e la ricarica wireless da 15W. Tuttavia, se il costo dovesse allinearsi con i 699,99 dollari (negli Stati Uniti) del modello precedente, Motorola Razr 60 potrebbe rivelarsi un’alternativa molto interessante nel mercato dei foldable di fascia media.