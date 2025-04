Samsung Galaxy Z Fold 7 con One UI 8? L'ultimo indizio non lascia dubbi

I foldable di settima generazione a marchio Samsung stanno già facendo molto discutere, con una data di lancio prevista per luglio o, al massimo, agosto di quest’anno.

Sebbene l’azienda non abbia finora brillato con il rollout di Android 15 e One UI 7, la nuova interfaccia One UI 8 è già in fase di sviluppo e sembra essere strettamente legata ai prossimi smartphone pieghevoli, fra cui Samsung Galaxy Z Fold 7.

One UI 8 pronta all’uso su Samsung Galaxy Z Fold 7

Un indizio importante arriva da GeekBench, dove è comparso il modello a libro identificato con il numero SM-F966U, precedentemente associato al Samsung Galaxy Z Fold 7. La scheda tecnica conferma che il dispositivo sarà basato su Android 16 con One UI 8.0: il Fold 6 ed il Fold 5 erano stati lanciati rispettivamente con Android 14 e Android 13. L’arrivo di One UI 8 sembra dunque imminente, in linea con i piani per la presentazione estiva degli smartphone pieghevoli.

Questa anticipazione lascia intuire un progresso sostanziale nell’esperienza software, anche se i dettagli circa le novità di One UI 8 rimangono scarsi. Da una precedente indiscrezione, sappiamo che la nuova versione potrebbe introdurre widget di terze parti sulla schermata di blocco, funzionalità multitasking migliorate e una gestione più avanzata del display esterno tramite Samsung DeX. Questi aggiornamenti potrebbero rendere l’interfaccia ancora più versatile e adatta all’utilizzo professionale.

Per quanto riguarda il comparto hardware, Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà alimentato da un processore Qualcomm con il codice “sun”: quasi certamente, si tratterà dello Snapdragon 8 Elite. Le velocità di clock della CPU corrispondono a quelle del chip che troviamo a bordo del Galaxy S25 Ultra, garantendo quindi prestazioni di alto livello. Tuttavia, dettagli specifici come i miglioramenti per il display e le fotocamere sono ancora avvolti nel mistero. Maggiori informazioni su Samsung Galaxy Z Fold 7 e One UI 8 dovrebbero emergere con l’avvicinarsi della data di lancio, su cui ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati.