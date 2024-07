Motorola razr 50 in Italia, una meraviglia: è già SCONTO WOW su Amazon

Il bellissimo e potente Motorola razr 50 è disponibile da oggi in Italia. Il pieghevole a conchiglia ammalia per il design, con finiture di pregio, e conquista per le prestazioni e la scheda tecnica d’eccezione.

Il prezzo ufficiale di lancio è di 899€, ma su Amazon hai già la possibilità di prenderlo in mega sconto a prezzo scontato! Per approfittarne, scegli il colore che preferisci e completa il tuo ordine:

Design compatto ed elegante, prestazioni da top di gamma. Esternamente, l’ampio display POLED da 3,63″ ti permetterà di compiere diverse operazioni, senza dover aprire il dispositivo. Eccellente anche il comparto fotografico, che vanta un sensore esterno principale da 50MP (dotato di stabilizzazione ottica) e una selfie camera da 32MP.

Gli 8GB di RAM e i 256GB di storage interno alimentano e supportano l’eccezionale processore MediaTek Dimensity 7300X, che lavora in concerto con un software altamente ottimizzato per l’uso dell’intelligenza artificiale. Ciliegina sulla torta, l’ampia batteria da 4200 mAh con sistema di ricarica rapida da 35W.

Scegli adesso il tuo colore preferito e approfitta dello sconto Amazon sull’acquisto del nuovo Motorola razr 50, che puoi prendere a 849€ invece di 899€ con spedizioni super rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta però: la disponibilità è limitatissima.