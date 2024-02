Motorola Razr 40 Ultra con 400€ di sconto su Amazon: FOLLIA PURA (799€)

Potente, pieghevole e unico nel suo genere. Motorola Razr 40 Ultra è uno degli smartphone più desiderati in assoluto. Un device di vero lusso, che adesso da Amazon ti accaparri con uno sconto succulento di ben 400€: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo gioiellino è il suo display flessibile da 6.9″ pOLED con una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Questo significa che potrai goderti immagini e video fluidi e nitidi come mai prima d’ora. Inoltre, il telefono dispone di un display esterno full screen da 3.6″ pOLED che ti permette di accedere rapidamente alle tue notifiche e controllare le informazioni importanti senza dover aprire il telefono.

La connettività 5G ti garantirà un accesso veloce e affidabile alla rete, consentendoti di scaricare file, guardare video in streaming e navigare su Internet ad alta velocità. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o interruzioni durante le tue attività online.

Per gli amanti dei selfie, questo telefono offre una fotocamera frontale da 32MP che catturerà ogni tuo momento con una qualità straordinaria. Potrai scattare selfie perfetti e registrare video di alta qualità per condividere con i tuoi amici e familiari.

In termini di prestazioni, non delude affatto. Con una potente combinazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, app e documenti importanti. Inoltre, la batteria da 3800 mAh ti fornirà una durata eccezionale, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doverlo ricaricare frequentemente. E quando sarà il momento di ricaricare, potrai farlo rapidamente grazie al caricatore da 33W incluso nella confezione.

Il dispositivo supporta anche la modalità dual SIM, consentendoti di utilizzare due schede SIM contemporaneamente e gestire facilmente i tuoi contatti personali e professionali.

Motorola Razr 40 Ultra

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.