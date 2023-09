Motorola Razr 40: clamshell premium a meno di 700€ su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone pieghevole di nuova generazione semplicemente unico nel suo genere: è il Motorola Razr 40 che viene venduto ad un prezzo concorrenziale (solo 899,90€) ma che grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 699,99€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: se siete interessati/e all’acquisto, prendetelo ora perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Allo stesso modo, non si sa se la promozione durerà a lungo; siate veloci, dunque.

Motorola Razr 40: il best buy da comprare oggi

Questo clamshell di Motorola presenta uno schermo flessibile interno da 6,9 pollici dotato di tecnologia pOLED con regfresh rate da 144 Hz e risoluzione altissima; posteriormente invece, c’è un mini display da 1,5 pollici (anch’esso OLED) che serve per la visualizzazione delle notifiche, dell’orario, del meteo e del calendario. Il modello in scoto è quello in colorazione Sage Green, ma volendo ci sono altre tinte tra cui scegliere.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da ben 8 GB di RAM e da 256 GB di storage interni. Il modem è 5G per una velocità incredibile in ogni contesto. Parliamo poi di fotocamere: c’è una selfiecam da 32 Megapixel ottima per gli autoscatti e le videocall; allo stesso modo, fuori troviamo due lenti da 64 e 12 Megapixel che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. La batteria è da 4200 mAh e c’è il supporto alla fast charge rapida da 33W (il caricatore è incluso in confezione). Grazie alla modalità “Flex View” poi, potrete utilizzare lo smartphone in tantissimi modi differenti. C’è infine, la ricarica via wireless.

A soli 699,99€ al posto di 899,90€ questo Razr 40 di Motorola è un best buy assoluto: le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e c’è la consegna celere e immediata.

