Motorola Razr (2022) si mostra dal vivo: è lui o non è lui?

In queste ore sono emerse sul web le prime immagini ufficiali (o ufficiose?) del nuovo Razr (2022) di Motorola, la terza iterazione del flip phone più famoso degli ultimi anni.

Sappiamo tutti che l’OEM di proprietà di Lenovo dovrebbe annunciare un nuovo device a conchiglia facente parte della serie Razr quest’anno. Ora, grazie ad un rapporto di 91mobiles, scopriamo che ha il nome in codice “Maven” che sono emerse online le foto del suddetto dispositivo.

Motorola Razr (2022): facciamo il punto

Dalle foto emerse sul web notiamo che Maven sembra essere simile allo Z Flip3 di Samsung (uno dei Best Buy del momento che si porta a casa con soli 889,90€).

Il gadget ha un elegante frame squadrato e ha un bordo inferiore più pronunciato, proprio come le vecchi iterazioni. Il fingerprint è posto sul frame laterale, in concomitanza del pulsante di accensione e spegnimento.

Posteriormente notiamo una doppia camera, con sensore principale da 50 megapixel e paertura f/1.8; l’ultrawide invece, dovrebbe essere da 13 Mega ma pare che funzionerà anche come macro. Sui selfie infine, ci sarà una camera da 32 Mpx all’interno della scocca.

Ad alimentare il dispositivo troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 o 12 GB di RAm e 256 o 512 GB. Potrebbe anche arrivare lo Snapdragon 8 Gen 1 +, ma al momento è solo una speculazione.

Il report menziona anche lo schermo dello stesso; dovrebbe esserci un pannello FullHD+ ma sono sconosciute le dimensioni dello stesso e di quello esterno. Non si sa nulla della batteria stessa del gadget.

Dovrebbe arrivare in due colorazioni: Quartz Black e Tranquil Blue; potrebbe arrivare in cina in estate e da lì in poi anche nel mercato internazionale. Sul prezzo di vendita non sappiamo nulla. Restate connessi per saperne di più nei giorni a venire. Intanto, vi suggeriamo che Moto Razr 5G uscito nel 2020 costa solo 999,99€ su Amazon.