Motorola Moto X40 e 40 Pro: arriveranno entro fine anno

In queste ore si sta parlando moltissimo della futura serie di flagship di casa Motorola; stiamo parlando della line-up composta dall’Edge X40 e dell’Edge 40 Pro. Verosimilmente, i due dispositivi dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno, visto che sono stati entrambi certificati dall’ente cinese 3C.

Come molti di voi sapranno, l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha annunciato l’Edge X30 lo scorso dicembre; è stato il primo telefono al mondo a supportare la piattaforma operativa Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Una volta approdato sul mercato internazionale, il, device è diventato ufficiale come “Edge 30 Pro” (a proposito, lo trovate su Amazon a 707,00€). Con buona probabilità del caso, c’è la possibilità che l’azienda “bissi” il successo dello scorso anno e rilasci la nuova ammiraglia nel paese locale entro fine dicembre. Perché diciamo questo? Semplice: perché un prodotto della serie “X” della compagnia ha appena ricevuto il “lasciapassare” dalla società per le certificazioni 3C.

Motorola Moto X40 e X40 Pro: cosa sappiamo?

In primo luogo specifichiamo che lo smartphone Motorola con il numero di modello XT2301-5 ha appena fatto capolino presso il database asiatico 3C. Dal portale notiamo che sarà un gadget abilitato alle reti 5G, con all’interno la possibilità di caricare un device a 68W. Potrebbe essere il primo telefono premium della gamma X, quindi potrebbe essere l’erede dell’Edge X30. Sarà commercializzato con il nome “Moto X40”?

Dalla roadmap di Motorola emersa precedentemente sappiamo che le prossime ammiraglie di punta hanno i nomi in codice “Bronco” e “Canyon”. Verosimilmente, ipotizziamo un loro debutto internazionale con il nome “Motorola Edge 40” e “Edge 40 Pro”.

Il cinese X40 invece, l’equivale del modello vanilla per il mercato europeo e americano, potrebbe avere uno schermo OLED con risoluzione FullHD+, refresh rate di 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2, ben 8 o 12 GB di RAM, selfiecam da 60 Mpx, main camera da 50 Mega accoppiata ad un’ultrawide da 12 e da una macro/tele.

