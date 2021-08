Motorola Moto One Fusion+ è in promozione su Amazon. Acquistandolo ora lo paghi solamente 229,90€ ossia circa settanta euro in meno del prezzo di listino.

Lo ricevi in pochissimo tempo e gratuitamente a casa tua senza problemi.

Uno smartphone che non puoi non amare: Motorola Moto One Fusion+

Motorola Moto One Fusion+ è uno smartphone di fascia media che con le sue caratteristiche ti ammalia dal primo momento. Rifinito nei minimi particolari è pazzesco e in questa colorazione Twilight Blue non può non conquistarti.

Ha un display strepitoso che con la sua risoluzione ti fa vedere i contenuti in streaming come se fossi al cinema. I colori sono profondi e soprattutto le cornici sembrano scomparire quando lo utilizzi.

Ciò che ti lascia senza fiato è però il comparto fotografico e sai perché? È pazzesco. Sul retro hai quattro fotocamere a tua disposizione per scattare foto professionali, il sensore principale è da 64 megapixel ma neanche gli altri scherzano. Sul fronte, invece, hai una fotocamera Pop Up che all'occorrenza sbuca fuori e ti fa realizzare selfie a regola d'arte con i suoi 16 megapixel.

Anche la batteria non scherza visto che ha una capacità di 5000mAh, ciò significa che con una sola carica vai avanti un'intera giornata senza problemi. E se rimani a secco? Con la TurboPower ritorni subito operativo.

Per ultimi, ma non per importanza, hai sempre a disposizione un processore Qualcomm Snapdragon, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibili.

Acquista subito il tuo Motorola Moto One Fusion+ su Amazon a 229,90€. Lo acquisti oggi e lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le consegne gratuite presso i punti di ritiro.

Hai ancora dubbi? Se vuoi lo acquisti a rate a Tasso Zero optando per Confidis come modalità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone