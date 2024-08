Motorola Moto G84 5G in offerta: con il codice sconto lo paghi solo 193€

Il Motorola Moto G84 5G è un dispositivo ben equilibrato che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Con un design accattivante, un display eccellente e prestazioni solide, è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile senza spendere troppo. Attualmente è disponibile su eBay ad un prezzo decisamente interessante: inserendo il codice sconto “AGOSTO24”, lo paghi appena 193,79€.

Il Moto G84 5G dispone di un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Specifiche notevoli, che assicurano immagini fluide e colori vivaci.

Sotto il cofano, il Moto G84 5G è alimentato da un processore Snapdragon 695, accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD. Insomma, se la cava più che bene in tutte le attività quotidiane, con buoni risultati anche nel gaming.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP. La fotocamera frontale da 16MP è ottima per i selfie. Le foto scattate con la fotocamera principale sono generalmente buone, con colori vivaci e dettagli nitidi, mentre con poca luce il device potrebbe incontrare qualche difficoltà.

Il Moto G84 5G è dotato di una batteria da 5000mAh, che garantisce un’ottima autonomia. Supporta la ricarica rapida a 30W, consentendo di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti. Il dispositivo include anche un sensore di impronte digitali sotto il display e supporta la connettività 5G, oltre a Bluetooth 5.1, Wi-Fi dual-band, e NFC.

Nel complesso, il Moto G84 5G offre un equilibrio pressoché perfetto tra prestazioni e prezzo, posizionandosi come una delle opzioni più interessanti sotto la soglia critica dei 200€. Non farti scappare questa occasione: sfrutta il codice sconto per averlo a soli 193€!