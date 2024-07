Motorola Moto G84 5G da 256GB in SUPER SCONTO di 106€ su eBay

È da un po’ che stai cercando uno smartphone per un regalo ma non sai quale scegliere? Vorresti trovare il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 193,99 euro, invece che 299,90 euro. Per ottenere questo sconto inserisci il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ulteriore ribasso di 10 euro su un prezzo già tagliato per uno sconto totale di quasi 106 euro. Inutile ribadire che a una cifra del genere dovrai proprio fare veloce.

Motorola Moto G84 5G a un prezzaccio solo su eBay

Motorola Moto G84 5G si presenta con il potentissimo processore Snapdragon 695 di Qualcomm e una cosa come 12 GB di RAM che offrono prestazioni eccezionali. È dotato di sistema operativo Android 13 e possiede una memoria interna da 256 GB per archiviare quello che vuoi senza fare sacrifici.

Possiede una super batteria da 5000 mAh con una ricarica TurboPower da 30 W e un bellissimo display pOLED da 6,5 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz. Gode di una fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e ultra grandangolo a 118°. Pesa solo 168 grammi circa ed è impermeabile con certificazioni IP54.

Che stai aspettando dunque? A una cifra del genere andrà via come il pane. Quindi prima che ciò accada vai su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 193,99 euro, invece che 299,90 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.