Motorola Moto G84 5G da 256GB Dual Sim in SCONTO BOMBA di 106€

Vuoi uno smartphone con prestazioni top senza spendere una barcata di soldi? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 194 euro, invece che 299,90 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Così, grazie a un ribasso del 32% più un ulteriore sconto di 10 euro, avrai un risparmio totale di ben 106 euro circa. Non è ovviamente una promozione che durerà ancora tanto e le unità disponibili sono anche poche. Quindi fai in fretta.

Motorola Moto G84 5G a un prezzo da non credere

Penso che sia inutile ribadire quando sia vantaggioso a questo prezzo, quindi andiamo a vedere le sue specifiche. Ha uno straordinario display pOLED da 6,5 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità pazzesca. Ha una memoria interna da 256 GB, pesa circa 168 grammi e ha uno spessore di soli 7,6 mm.

Monta una batteria da 5.00 mAh che ha una ricarica TurboPower da 30 W e perciò si ricarica velocemente. Gode poi di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e Ultra-grandangolare da 8 MP, più fotocamera frontale da 16 MP. Il tutto mosso dal potente processore Qualcomm Snapdragon 695 con tecnologia 5G e ben 12 GB di RAM.

Questa è un’occasione pi unica che rara, per cui non lasciare che scappi via. Vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 194 euro, invece che 299,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.