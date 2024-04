Motorola Moto G84 5G (12/256GB) a PREZZO FOLLE su eBay, RISPARMI 94€

Se fai presto ora puoi mettere le mani su uno spettacolare smartphone a un prezzo da non credere, molto più basso di quello di listino. Dunque prima che l’offerta scada vai su eBay e metti nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 204,99 euro, invece che 299,90 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 32% che abbatte il prezzo decisamente e risparmi oltre 94 euro sul totale. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, per cui approfittane adesso. Avrai per le mani uno smartphone dalle ottime prestazioni nella versione più completa.

Motorola Moto G84 5G a prezzo shock solo su eBay

Questo è assolutamente uno smartphone che non delude. Monta il potente processore Snapdragon 695 di Qualcomm con scheda grafica Adreno 619 e ben 12 GB di RAM che gli danno una velocità incredibile. Come memoria interna troviamo 256 GB che volendo puoi anche espandere con una scheda microSD fino a 1 TB.

Gode di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e un grandangolo da 120°, più fotocamera frontale per selfie da 16 MP. Uno straordinario display pOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz e una batteria super da 5.000 mAh che ha una ricarica velocissima. Inoltre in questa versione potrai navigare su internet in 5G.

Affrettati perché un’occasione così è più unica che rara. Per cui vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 204,99 euro, invece che 299,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.