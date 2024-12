Motorola moto g75 5G: un entry level che non delude e costa pochissimo

Se hai bisogno di uno smartphone economico che offra prestazioni eccellenti dai un’occhiata a questa offerta che ti sto segnalando. Se fai presto ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola moto g75 5G a soli 199 euro, invece che 279,90 euro.

Non ci sono errori, il rezzo è esattamente quello che vedi. Con questo ottimo sconto del 29% oggi puoi risparmiare ben 80,90 euro sul totale. Davvero niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola moto g75 5G: costo minimo senza delusioni

Ovviamente quando siamo di fronte a smartphone così economici viene naturale chiedersi se siano dei buoni prodotti. Con Motorola moto g75 5G vai sul sicuro. Monta il processore Snapdragon 6 Gen 3 di Qualcomm che offre prestazioni eccellenti e viene supportato da 8 GB di RAM. Inoltre ha una memoria interna bella grande da 256 GB per non dover cancellare nulla.

Troviamo poi una straordinaria fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, dotata di ultra-grandangolo da 8 MP e fotocamera frontale da 16 MP. Possiede un display LCD da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento veloce a 120 Hz, protetto da un Corning Gorilla Glass 5. Inoltre offre una resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Ha una mega batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Ed è anche 5G per navigare su Internet più velocemente.

Veramente una grandissima occasione. Ovviamente non durerà all’infinito. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g75 5G a soli 199 euro, invece che 279,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.