Motorola Moto G75 5G a meno di 200€ su Amazon è lo smartphone per tutti

Il Motorola Moto G75 5G è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 194 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. La promozione in questione riguarda la versione venduta da Amazon e rappresenta il nuovo minimo per il mid-range di Motorola. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G75 5G: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Moto G75 5G è dotat odi un display IPS LCD da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e può sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

Lo smartphone ha il sistema operativo Android 15 con ben 5 major update garantiti, con un supporto software al top della categoria. La scheda tecnica comprende anche due fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G75 5G al prezzo scontato di 194 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.