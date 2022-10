Motorola Moto G72 UFFICIALE: mediogamma con fotocamera da 108 Mpx

In queste ore, Motorola ha finalmente tolto i veli al nuovissimo midrange Moto G72 anche in Europa. Si tratta di un prodotto potente, con processore Helio G99 di MediaTek, fotocamera principale da 108 Megapixel e molto altro ancora. Scopriamolo insieme nell’articolo di seguito.

Per chi non lo sapesse, questo dispositivo è stato presentato in India lo scorso 3 ottobre e adesso sta approdando sul mercato internazionale e europeo. Molto bello anche il nuovo schermo pOLED da 6,6 pollici con refresh rate fissato a 120 Hz. Non di meno, è presente anche un modulo fotografico composto da tre ottiche la cui principale vanta una risoluzione di 108 Megapixel.

Motorola Moto G72: le caratteristiche

Andiamo con ordine: il telefono presenta uno schermo pOLED da 6,6 pollici con risoluzione da 2400 x 1080 pixel, supporto alla profondità colore a 10 bit, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, all’HDR10, alla gamma colori DCI-P3 e alla frequenza di campionamento al tocco fino a 576 Hz.

Sotto la scocca c’è un potente processore MediaTek Helio G99 con RAM LPDDR4X e storage di tipo uMCP. Arriviamo ora al software: Android 12 con skin MyUX al seguito. Riceverà un major update (Android 13) e tre anni di patch di sicurezza.

Come detto, ci sono tre sensori: il principale vanta una risoluzione di 108 Mpx, poi c’è un’ultrawide da 8 Mega e una macro da 2 Mpx. Anteriormente, selfiecam da 16 Mpx. Un classico mediogamma, dunque.

Non manca la certificazione IP52 e presenta una grande batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W. Presenti poi due speaker stereo Dolby Atmos, jack audio per le cuffie da 3,5 mm, dual SIM 4G LTE, WiF dual band, Bluetooth 5.1, NFC, USB C e non solo. Quanto costa? Il prezzo di listino è di 260,00€ ma presto scenderà di parecchio: arriverà in Meteorite Grey Mineral White e Polar Blue.

Il modello precedente tuttavia, il Moto G71, che è ancora molto valido, lo si trova in sconto a 249,90€ su Amazon in occasione dei Prime Days. Approfittatene, perché è un device davvero molto interessante.

