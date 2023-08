Motorola Moto G72: in offerta a 199€ su Amazon è un VERO AFFARE (8/128 GB)

Il Motorola Moto G72 è uno degli smartphone più interessanti del momento per chi cerca un nuovo dispositivo da meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Motorola con un prezzo scontato di 199 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Motorola Moto G72: con quest’offerta è da prendere subito

La scheda tecnica di Motorola Moto G72 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni a meno di 200 euro. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh.

Tra le specifiche troviamo anche un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Lo smartphone pesa appena 166 grammi ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display oltre che del sistema operativo Android 13. C’è anche il chip NFC per i pagamenti contactless oltre al supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G72 al prezzo scontato di 199 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta la soluzione giusta per accedere a un mid-range completo con una spesa inferiore ai 200 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

