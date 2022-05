Motorola Moto G62 5G: nuovi dettagli sul prossimo midrange in arrivo

In questi primi mesi del 2022, Motorola ha svelato tantissimi nuovi device di fascia media appartenenti alla gamma Moto G; adesso apprendiamo che presto svelerà il primo terminale al mondo con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il Razr 3 5G e anche la super ammiraglia Edge 30 Ultra con fotocamera da 200 Megapixel. Unitamente a ciò, vedremo presto un midrange molto interessante per il mercato internazionale: si chiama Moto G62 5G e arriverà molto presto.

Il telefono è stato avvistato presso il sito Wi-Fi Alliance e presso l’ente per la FCC; conosciamo il sistema operativo di bordo, la capacità della batteria, la velocità di ricarica a molto altro ancora. Dal sito NBTC invece, veniamo a conoscenza del moniker ufficiale del prodotto. Infine, è apparso anche sul TDRA.

Motorola Moto G62: facciamo il punto

Dal TDRA, noto sito Web di telecomunicazioni e digitale che fa parte degli Emirati Arabi Uniti, scopriamo in primis che il telefono verrà venduto anche nel suddetto Paese ma anche il suo numero di modello (XT2223-1). Purtroppo il portale non ci fornisce dettagli sul device.

Secondo quanto si apprende, il telefono dovrebbe disporre di uno schermo FullHD+ con refresh rate da 90 o 120 Hz; potrebbe presentare 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage al seguito. Non mancherà il supporto per il WiFi Dual Band e il sistema operativo Android 12 (arriverà anche Android 13). La batteria invece, sarà una cella energetica da 4700 mAh con fast charge via cavo da 20W. Sul fronte fotografico invece, troveremo un’ottica principale da 50 Megapixel. Non sappiamo quando verrà lanciato ma ipotizziamo a breve vista la sua recente comparsa presso i portali per la certificazione.

