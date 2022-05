Motorola Moto G62 5G: certificato e pronto al debutto

Il nuovo Motorola Moto G62 5G è appena stato avvistato presso il portale per la certificazione SIRIM della Malesya. Significa che lo smartphone arriverà a breve ma al momento, facciamo il punto su tutto quello che sappiamo in merito al dispositivo.

Sono tantissimi i telefoni di Motorola che sono arrivati in questo periodo; uno dei migliori ad oggi disponibile è l’Edge 30, che si trova su Amazon a soli 399,00€ al posto di 549,00€. Ora, il nuovo Moto G62 5G è approdato online ed è stato oggetto di moltissime indiscrezioni.

Motorola Moto G62 5G: le caratteristiche

Giusto come “remind me“, le specifiche relative al nuovo Moto G62 sono emerse online; il telefono ha anche ottenuto la certificazione FCC oltre che sul portale SIRIM malese. Il sito conferma anche che il device sarà “5G ready”.

Il numero di modello del Motorola sarà di XT2223. Questo significa che, oltre ad arrivare da noi, approderà anche nei paesi asiatici; rispetto al predecessore, il G52) avrà un processore next-gen.

Stando a quanto rivelato dal sito MySmartPrice, il telefono potrebbe venir presentato il 20 luglio 2022. Avrà un modem 5G con processore MediaTek Dimensity 920. Completerà la dotazione il banco RAM da 6 GB e lo storage da 128 GB.

Anteriormente dovrebbe presentare uno schermo AMOLED con refresh rate elevato; ci sarà Android 12 pronto all’uso con skin MyUX. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh (qualcuno suggerisce una cella energetica da 4700 mAh) con ricarica rapida da soli 20W. Non di meno dovrebbero essere presenti tre sensori fotografici. Non dimentichiamo il supporto Dual SIM, il Bluetooth di nuova generazione e il WiFi dual band. Anche l’NFC sarà presente a bordo per i pagamenti contactless.

Unitamente a ciò, ci aspettiamo di vedere a breve Motorola Edge 30 Ultra, un flagship senza paragoni con Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm (ancora da rilasciare). Questo smartphone sfiderà apertamente Xiaomi 12 Ultra e le ammiraglie della seconda metà dell’anno.

