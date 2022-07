Motorola Moto G52: prezzo LOW-COST per un midrange TOP

Se state cercando uno smartphone di fascia media molto economico ma che costi il giusto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto G52, un telefono con schermo OLED da 90 Hz, con Android 12, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con una batteria capiente e generosa da 5000 miglia ampere e con tre sensori fotografici da 50 megapixel. Insomma, hai capito bene che questo è davvero un ottimo prodotto che costa incredibilmente sono 199,98€ al posto di 299,90 €. Capite bene che ci troviamo di fronte ad uno sconto pazzo pari al 33%. Il device è disponibile immediatamente sullo Store di Amazon, ma viene venduto e spedito da un venditore terzo.

Motorola moto g52: best buy assoluto

Il Motorola moto G 52 vanta, come detto, un display OLED da 6,5“, con refresh rate a 90 Herz, risoluzione full HD+ e molto altro ancora. Tutto questo si traduce in una fluidità e una nitidezza incredibile: i vostri contenuti o i film e le serie TV in streaming saranno più nitide e vibranti che mai. Anche l’audio è eccellente, grazie la presenza dello speaker stereo Dolby Atmos.

Con tre fotocamera bordo potrete divertirvi a realizzare gli scatti più creativi di sempre e non dovrete nemmeno preoccuparvi della qualità. Il sensore principale da 50 megapixel di garantirà fotografie perfette anche in condizioni di scarsa luminosità, ma anche primi piani super nitidi con sfondo sfocato e riprese ultra wide bellissime.

La batteria da 5000 mAh invece, vi garantirà una autonomia incredibile.due giorni di uso intenso senza nemmeno passare dal caricatore. E poi, la ricarica è comunque rapida grazie alla tecnologia turbo Power da 33 W.

Il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G vi garantisce prestazioni unica ed è in grado di rispondere velocemente a qualsiasi tocco. Il gaming è di casa con questo smartphone.

Motorola Moto G52 si trova quindi al prezzo eccezionale è di 199,98€ al posto di 299,90 €. Un’offerta così incredibile non si vedeva da tempo. Approfittatene prima che termino le scorte. La colorazione in sconto è quella Charcoal Grey. In più, in omaggio, c’è una comoda cover in silicone inclusa nella confezione.

