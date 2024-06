Motorola Moto G32 in super offerta a 124 euro su ePRICE

Il Motorola Moto G32 rientra tra le migliori offerte del giorno. Merito della promozione Sconti alla Rovescia di ePRICE, che lo propone a 124 euro, in sconto del 23% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (161 euro). Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili, come riportato nella scheda ufficiale, quindi l’offerta attuale è da considerarsi valida fino ad esaurimento scorte. Nella migliore delle ipotesi, cioè se la disponibilità verrà confermata, la promo scadrà fra tre giorni.

Motorola Moto G32 in offerta a 124 euro sul sito ePRICE

Moto G32 è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. A un prezzo inferiore a 125 euro offre uno schermo da 6,5 pollici Full HD e refresh rate a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm, una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con supporto della ricarica rapida a 30 W.

Maneggevolezza dunque, ma anche prestazioni di un certo spessore, con in più un comparto camere sempre all’altezza e una batteria superiore alla media: difficile trovare punti deboli allo smartphone firmato Motorola, che aggiunge a tutto questo un’esperienza d’uso più che piacevole grazie a un software pulito e senza fronzoli, come da tradizione dei dispositivi della casa alata.

Un telefono ideale per i ragazzi più piccoli, ma anche per i propri genitori, per la sua semplicità d’uso, le dimensioni compatte e l’ottimo equilibrio garantito da software e processore.

Lo smartphone Motorola Moto G32 è in offerta a 124 euro sul sito ePRICE.it, nell’ambito della promozione Sconti alla Rovescia che terminerà fra tre giorni. Come recita l’etichetta del sito, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi ancora disponibili.