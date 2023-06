Motorola Moto G32: con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano 119€

Il Motorola Moto G32 diventa, sempre di più, lo smartphone da comprare per chi è alla ricerca di un modello economico e completo. Lo smartphone è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del dispositivo al prezzo scontato di appena 119 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile anche per chi ha bisogno di un muletto economico ma completo sempre pronto all’uso. L’offerta porta lo smartphone al nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G32 in offerta ad appena 119 euro su Amazon

Il Motorola Moto G32 è dotato di una scheda tecnica davvero completa per la fascia di prezzo. Lo smartphone presenta il chip Snapdragon 680 che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Tra le specifiche troviamo anche un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da segnalare il supporto Dual SIM e la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Per la fascia di prezzo, il Motorola Moto G32 è oggi uno smartphone di riferimento, garantendo prestazioni superiori alla media sotto tutti i punti di vista. Per chi vuole spendere poco, quindi, la promozione in corso è da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 119 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.